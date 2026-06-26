Venezuela-Erdbeben: Mindestens 235 Tote und 4.300 Verletzte

Nach dem verheerenden Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Toten auf 235 gestiegen. Mehr als 4.300 Verletzte seien bisher in Krankenhäusern behandelt worden. Das gab Gesundheitsminister Carlos Alvarado am Donnerstag bekannt. Noch ist das ganze Ausmaß der Katastrophe nicht abschätzbar. Allein im Bundesstaat La Guaira sind mehr als 70.000 Familien von der Katastrophe betroffen, teilte Innenminister Diosdado Cabello bei einem Besuch in dem schwer getroffenen Gebiet mit. "Wir lassen euch nicht allein", sagte Cabello und kündigte umfassende Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unterstützung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Wasser an. Zwei schwere Beben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten am Mittwoch den Norden und das Zentrum Venezuelas erschüttert - im Abstand von nur 39 Sekunden.

Hilfsaktionen laufen an Washington mobilisierte 150 Millionen US-Dollar (132 Mio. Euro), US-Präsident Donald Trump bekräftigte bei einem Abendessen mit Farmern im Rosengarten des Weißen Hauses, dass sein Land Venezuela helfen werde. Auch das US-Militär soll dabei unterstützen. Unter anderem seien ein amphibisches Transportschiff, ein Küstenkampfschiff und Transportflugzeuge bereitgestellt worden, teilte das zuständige US-Regionalkommando Southcom mit. Kanada sagte laut Angaben des Außenministeriums in Ottawa 5 Millionen kanadische Dollar (3 Mio. Euro) humanitäre Hilfe zu. Internationale Hilfsteams mit Spürhunden bereiten sich auf den Einsatz in Venezuela vor. Mexiko schickt ein 250-köpfiges Team aus Rettungskräften und Medizinern mit vier Flugzeugen nach Venezuela, wie Präsidentin Claudia Sheinbaum mitteilte. Fünf Spürhunde und eine Drohne seien ebenfalls Teil des Einsatzes. „Sobald sie dort angekommen sind und gemeinsam mit den venezolanischen Behörden eine Lagebeurteilung vorgenommen haben, werden wir sehen, welche zusätzliche Hilfe sie benötigen“, sagte Sheinbaum.