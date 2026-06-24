Ebola: WHO testet Behandlungen in der Republik Kongo

In der von dem jüngsten Ebola-Ausbruch schwer betroffenen Demokratischen Republik Kongo sollen voraussichtlich ab der kommenden Woche zwei Therapien zur Behandlung der tödlichen Krankheit klinisch getestet werden. Die Vorbereitungen dafür seien inzwischen abgeschlossen, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Mittwoch vor Journalisten in Genf.

Bei den Versuchen solle evaluiert werden, ob der monoklonale Antikörper MBP134 und das antivirale Medikament Remdesivir helfen könnten, die „Sterblichkeit von Patienten mit dem Bundibugyo-Virus zu reduzieren, entweder allein oder in Kombination“ der beiden Präparate. Für seltene Variante gibt es weder Impfstoff noch spezifische Therapie Der jüngste Ebola-Ausbruch war Mitte Mai von der seltenen Bundibugyo-Variante des Ebola-Virus ausgelöst worden, gegen die es weder einen Impfstoff noch eine spezifische Behandlung gibt. Ebola verläuft oftmals tödlich, die Übertragung geschieht durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten eines Infizierten.