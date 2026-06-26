Japan ordnet wegen Taifun Massenevakuierung an

In Japan sollen sich mehr als zwei Millionen Menschen vor dem herannahenden Taifun "Mekkhala" in Sicherheit bringen. Begleitet wurde die Evakuierungsorder am Freitag von Warnungen vor Überschwemmungen und Erdrutschen.

Dutzende Zugverbindungen wurden annulliert, viele Schnellstraßen gesperrt und 200 Flüge gestrichen. "Mekkhala" trifft nach Angaben der japanischen Wetterbehörde insbesondere den Westen des Landes.