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Welt

Japan ordnet wegen Taifun Massenevakuierung an

Zwei Millionen Menschen sind betroffen. Taiwan ist teilweise lahmgelegt.
26.06.2026, 08:45

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Japan

In Japan sollen sich mehr als zwei Millionen Menschen vor dem herannahenden Taifun "Mekkhala" in Sicherheit bringen. Begleitet wurde die Evakuierungsorder am Freitag von Warnungen vor Überschwemmungen und Erdrutschen. 

Dutzende Zugverbindungen wurden annulliert, viele Schnellstraßen gesperrt und 200 Flüge gestrichen. "Mekkhala" trifft nach Angaben der japanischen Wetterbehörde insbesondere den Westen des Landes.

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Während der Sturm auf Japan zusteuerte, sorgte er in Taiwan bereits für sintflutartige Regenfälle. Büros und Schulen blieben auf Anordnung der Behörden in weiten Teilen des Landes geschlossen. Dies galt auch für die Stadt Hsinchu, in der der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC seinen Sitz hat. Der Konzern teilte jedoch mit, er habe sich auf das Unwetter vorbereitet und der Betrieb in allen Fabriken des Landes laufe normal. Der Regen soll noch die nächsten Tage anhalten, im Laufe der kommenden Woche aber nachlassen.

Japan
Agenturen  | 

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