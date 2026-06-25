Schwere Erdbeben in Venezuela: Tausende Todesopfer befürchtet

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Innerhalb von einer Minute haben zwei sehr starke Erdbeben Venezuela erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Erschütterungen mit 7,2 und 7,5 an. Das zweite Beben ereignete sich in einer Tiefe von nur 10 Kilometern, weswegen mit massiven Schäden und Todesopfern zu rechnen ist. Die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez rief in einer Ansprache den Notstand aus. Sie sprach von einem „Vorfall mit schwerwiegenden Folgen“.

Bis zu 100.000 Todesopfer Genaue Angaben zum Ausmaß der Schäden oder zu Opferzahlen machte sie nur wenige Stunden nach den Beben zunächst nicht. Priorität hätten nun die Rettungsarbeiten, sagte Rodríguez. Die Beben waren auch in der Hauptstadt Caracas heftig zu spüren. „Hohe Opferzahlen und umfangreiche Schäden sind wahrscheinlich“, teilte USGS mit. Die US-Geologiebehörde schätzt die Zahl der möglichen Todesopfer auf 10.000 bis 100.000. "Wir haben es mit einer äußerst alarmierenden Situation zu tun", sagte Innenminister Diosdado Cabello im Fernsehen. Er bestätigte im staatlichen Fernsehen den Einsturz mehrerer Gebäude und Wohnhäuser. Im Hauptstadtbezirk Chacao konnten laut Bürgermeister Gustavo Duque allein aus einem Haus 18 Überlebende gerettet werden. Er rief die Bevölkerung auf, wegen möglicher Nachbeben auf öffentlichen Plätzen Schutz zu suchen. Im Küstenbundesstaat Falcon gab es nach Angaben von Gouverneur Victor Clark 22 Verletzte, zudem würden 15 Erwachsene vermisst. In Krankenhäusern wie dem Hospital de Clinicas in Caracas wurde das Personal für die Nachtschicht verdoppelt, um die Verletzten zu versorgen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Zwei schwere Erdbeben in Venezuela Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Juan Carlos Hernandez Zwei schwere Erdbeben in Venezuela Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Zwei schwere Erdbeben in Venezuela Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Zwei schwere Erdbeben in Venezuela Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/RONALD PENA R Zwei schwere Erdbeben in Venezuela Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Zwei schwere Erdbeben in Venezuela Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/RAYNER PENA Zwei schwere Erdbeben in Venezuela Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/RAYNER PENA Zwei schwere Erdbeben in Venezuela Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Zwei schwere Erdbeben in Venezuela

Präsidentin Rodriguez, die das Land seit dem Sturz von Präsident Nicolas Maduro durch die USA im Jänner führt, kündigte an, multilaterale Organisationen um finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau zu bitten. Die US-Botschaft in Caracas rief amerikanische Staatsbürger auf, sichere Zufluchtsorte aufzusuchen. Das US-Außenministerium richtete nach eigenen Angaben einen Krisenstab ein, um in Absprache mit der venezolanischen Regierung Such- und Rettungsmannschaften sowie humanitäre und medizinische Hilfe zu schicken. Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, schrieb ebenfalls auf der Plattform X, es stünden 300 Rettungskräfte und Sanitäter sowie 50 Tonnen Hilfsgüter bereit, um in die venezolanische Hauptstadt Caracas gebracht zu werden. Der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, erklärte spezialisierte Such- und Rettungsteams der Streitkräfte würden in der Früh nach Venezuela aufbrechen. Auch Brasilien signalisierte Hilfsbereitschaft. Rodríguez zufolge boten auch bereits andere Staaten Hilfe an.

Erschütterungen auch in Kolumbien zu spüren Das Epizentrum des ersten Bebens am Mittwoch um 18.04 Uhr lag den Angaben zufolge 24 Kilometer östlich von San Felipe entfernt im Nordwesten des südamerikanischen Landes in einer Tiefe von 21,9 Kilometern. Das zweite Erdbeben ereignete sich nur wenige Kilometer weiter nördlich. Allein in den relativ nahen Städten Puerto Cabello und San Felipe leben nach USGS-Angaben zusammen etwas mehr als 400.000 Menschen. Laut Videos von Augenzeugen waren Feuerwehren in den Straßen von Caracas im Einsatz, die Fassaden einiger Gebäude wurden schwer beschädigt. „Mehrere Wände in meinem Gebäude sind aufgebrochen oder haben Risse bekommen“, sagte eine Augenzeugin in Valencia, westlich von Caracas. „Sobald es zu wackeln aufgehört hat, haben mein Mann und ich das Haus verlassen.“ Die Erschütterungen des Bebens waren auch in Kolumbien zu spüren.