Indonesien: Erdbeben der Stärke 6,7 erschüttert Insel Sulawesi

Ein starkes Erdbeben der Stärke 6,7 hat die indonesische Insel Sulawesi erschüttert. Laut der US-Erdbebenwarte USGS und des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) ereignete es sich in einer eher geringen Tiefe von zehn Kilometern am Dienstagvormittag (Ortszeit) nahe der Stadt Palu im Zentrum Sulawesis. Es sei in mehreren Provinzen in der Region zu spüren gewesen, teilte die zuständige, indonesische Behörde mit. Über Schäden und Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.

Keine Tsunami-Warnung Jedoch könnten die starken Erschütterungen Berichten zufolge gerade an vielen schlecht gebauten Gebäuden Schäden verursacht haben. Eine Tsunami-Warnung gab es nicht, da sich das Beben im Landesinneren ereignete. Jedoch gab es laut USGS bereits mehrere Nachbeben mit Stärken von bis zu 5,2. Die zwischen Borneo und Papua-Neuguinea gelegene Insel ist eine der größeren des aus mehr als 17.000 Eilanden bestehenden Staats in Südostasien. In der geologisch aktivsten Zone der Erde, dem sogenannten Pazifischen Feuerring, kommt es regelmäßig zu Beben und Vulkanausbrüchen.