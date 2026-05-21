Erdbeben im Gebiet des Supervulkans bei Neapel der Stärke 4,4

Ein Erdbeben hat Donnerstagfrüh das Gebiet rund um den Supervulkan bei Neapel mit Stärke 4,4 erschüttert. Das Epizentrum lag im Gebiet der Phlegräischen Feldern und wurde klar auch in Neapel gespürt. Das Epizentrum lag bei einer Tiefe von drei Kilometern.

Der Erdstoß sorgte für Aufregung unter der Bevölkerung, es gab jedoch keine Meldungen von Verletzten oder größeren Schäden.