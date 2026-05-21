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Welt

Erdbeben im Gebiet des Supervulkans bei Neapel der Stärke 4,4

Es kam aber zu keinen größeren Schäden.
21.05.2026, 08:06

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Eine Hand deutet mit einem Stift auf eine seismografische Aufzeichnung eines „Erdbeben in Niederösterreich“.

Ein Erdbeben hat Donnerstagfrüh das Gebiet rund um den Supervulkan bei Neapel mit Stärke 4,4 erschüttert. Das Epizentrum lag im Gebiet der Phlegräischen Feldern und wurde klar auch in Neapel gespürt. Das Epizentrum lag bei einer Tiefe von drei Kilometern. 

Der Erdstoß sorgte für Aufregung unter der Bevölkerung, es gab jedoch keine Meldungen von Verletzten oder größeren Schäden.

Südchina: Erdbeben der Stärke 5,2 fordert Menschenleben

Auf das erste Erdbeben folgte ein weiterer Erdstoß mit Stärke 2,1, wie das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie mitteilte. Bewohner flüchteten auf die Straße.

Agenturen  | 

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