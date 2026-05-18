Südchina: Erdbeben der Stärke 5,2 fordert Menschenleben

Bei einem Erdbeben der Stärke 5,2 in Südchina sind nach Angaben staatlicher Medien mindestens zwei Menschen gestorben. Es ereignete sich am Montag um 00.21 Uhr Ortszeit (Sonntag, 18.21 Uhr MESZ) in der Stadt Liuzhou in der Region Guangxi, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Am Morgen wurde demnach noch ein Mensch vermisst.

Der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, bei den Todesopfern handle es sich um ein Ehepaar, einen 63-jährigen Mann und eine 53-jährige Frau. Die Suche nach der vermissten Person dauerte demnach an.