Mindestens 111 Tote nach schweren Unwettern in Indien

Nach Unwettern im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh ist die Zahl der Toten auf mindestens 111 gestiegen.

Durch Sturmböen, Blitze und starke Regenfälle seien zudem mindestens 72 Menschen verletzt worden, teilten die Behörden am Freitag laut Medienberichten mit.

Durch die Unwetter in den vergangenen Tagen waren Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt worden. Zudem kam es zu Überschwemmungen.

Extreme Wetterereignisse: Wissenschaftler warnen

Uttar Pradesh ist Indiens bevölkerungsreichster Bundesstaat. Vor der Monsunzeit sind Stürme keine Seltenheit. Wissenschaftler warnen aber vor einer Zunahme extremer Wetterereignisse, die sie auf den Klimawandel zurückführen.