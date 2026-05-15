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Welt

Mindestens 111 Tote nach schweren Unwettern in Indien

Durch Sturmböen, Blitze und starke Regenfälle wurde zudem mindestens 72 Menschen verletzt. Bevölkerungsreichster Bundesstaat Uttar Pradesh betroffen.
15.05.2026, 10:48

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Schwere Unwetter forderten mindestens 111 Tote in Nordindien.

Nach Unwettern im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh ist die Zahl der Toten auf mindestens 111 gestiegen.

Mehr als 70 Menschen verletzt

Durch Sturmböen, Blitze und starke Regenfälle seien zudem mindestens 72 Menschen verletzt worden, teilten die Behörden am Freitag laut Medienberichten mit.

Schwere Unwetter in Nordindien

Durch die Unwetter in den vergangenen Tagen waren Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt worden. Zudem kam es zu Überschwemmungen.

Extreme Wetterereignisse: Wissenschaftler warnen

Uttar Pradesh ist Indiens bevölkerungsreichster Bundesstaat. Vor der Monsunzeit sind Stürme keine Seltenheit. Wissenschaftler warnen aber vor einer Zunahme extremer Wetterereignisse, die sie auf den Klimawandel zurückführen.

Wetter Unwetter Indien
Agenturen, dw  | 

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