Für 15 Quadratmeter: Juwelier erhielt 260.000 Euro Stromrechnung

Der Inhaber eines Juweliergeschäfts in Venedig hat eine böse Überraschung erlebt. So flatterte ihm für seinen 15 Quadratmeter großen Laden auf dem Markusplatz eine Stromrechnung von über 260.000 Euro ins Haus. In nur zwei Monaten stellte ihm das Energieversorgungsunternehmen in Italien einen Verbrauch von einer Million Kilowattstunden in Rechnung.