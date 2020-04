Italien überholt: USA haben weltweit die meisten Corona-Toten

Unterschiedliche Statistiken und Aufzeichnungen führen zum selben Ergebnis: Mit Stand Samstagabend sind in keinem Land der Welt mehr Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, als in den USA.

Laut Reuters-Berechnungen - die sich auf offizielle Behörden beziehen - stieg die Zahl der Corona-Toten in den USA auf mehr als 20.000. In Italien - bisher Spitzenreiter in dieser traurigen Statistik - forderte die Pandemie bislang 19.468 Opfer, in Spanien 16.353.