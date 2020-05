USA: Mehr antisemitische Taten als jemals zuvor

Die USA haben im Jahr 2019 einen neuen Höchststand antisemitischer Taten verzeichnet. Insgesamt gab es 2107 antisemitische Übergriffe, Belästigungen und Akte von Vandalismus, wie die US-Organisation Anti-Defamation League ( ADL) in ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht mitteilte.

"Dieses Jahr war ein beispielloses Jahr, eine Zeit, in der viele jüdische Gemeinden im ganzen Land direkt mit Hass konfrontiert waren", erklärte ADL-Präsident Jonathan Greenblatt. Die jüdische Gemeinde in den USA habe im vergangenen Jahr "die höchste Zahl antisemitischer Handlungen seit 1979" erlebt, hieß es weiter in der Erklärung der Organisation, die Antisemitismus und Rassismus bekämpft. Bisher galt 2017 mit 1986 Taten als das Jahr mit den meisten antisemitischen Vorfällen in den USA.