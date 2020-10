USA: Hurrikan "Zeta" hinterließ Spur der Verwüstung

Hurrikan "Zeta" hat erhebliche Schäden in den USA verursacht und mindestens sechs Menschen getötet. Die Webseite Poweroutage.us zeigte zwischenzeitlich Stromausfälle in mehr als zwei Millionen Haushalten an, nachdem der Wirbelsturm der Stufe zwei am Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Stundenkilometern in der Nähe der Großstadt New Orleans auf Land getroffen war.

Zudem wurden laut Medienberichten USA-weit mindestens sechs Menschen getötet.