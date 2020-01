USA: Frau droht Haft, weil Stiefkinder ihre Brüste sahen

Die zuständige Richterin schloss das für Utah allerdings aus. In der amerikanischen Gesellschaft gelte das Zeigen weiblicher Brüste nun einmal als unschicklich, teilte Kara Pettit am Dienstag laut der Zeitung Salt Lake Tribune mit. Es sei nicht an Richtern, diesbezügliche Entscheidungen der Gesetzgeber in Frage zu stellen.