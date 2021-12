Uri Geller: Der Mentalist mit den verbogenen Löffeln

Kürzlich wehrte sich Geller erfolglos gegen die Veröffentlichung eines Videos, in dem zu sehen ist, wie er sich beim israelischen Original von "The next Uri Geller" einen Magneten über den Finger schiebt, bevor er eine Kompassnadel zum Ausschlag bringt. Doch all dies konnte seine Popularität nicht brechen – und darin besteht das eigentliche Phänomen Uri Geller.

Magier mit Star-Attitüde

Auch seine Behauptung, er habe am Ende des Kalten Krieges einen russischen Unterhändler mit positiver Energie bombardiert, damit der Abrüstungsvertrag zustande käme, sorgte mehr für Schmunzeln als für Ächtung.

Geller schaffte es immer, zu verwirren. In seiner besten Zeit bewohnte er im englischen Reading eine 23-Zimmer-Villa, die dem Weißen Haus ähnlich war. Er sammelte Stars um sich, auch John Lennon, dessen Frau Yoko Ono Geller dann mit seiner Familie ein Jahr nach Japan schickte, damit er dort Spiritualität lernen und annehmen könne.

Und selbst das Wissenschaftsmagazin Nature landete einen Bauchfleck, als es eine Wissenschaftserklärung der Phänomene veröffentlichte. Denn bereits im 19. Jahrhundert hatten Zauberkünstler mit Gellers Trick gearbeitet. Löffel wurden mit einer wässrigen Quecksilbernitratlösung präpariert und erweicht. Beim behandelten Löffel setzt irgendwann Materialermüdung ein, dann funktioniert der Trick noch besser.