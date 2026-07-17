Unwetter in Süddeutschland: Mann von Baum erschlagen

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Schwere Unwetter haben am Donnerstagabend in weiten Teilen des süddeutschen Bundeslandes Baden-Württemberg ihre Spuren hinterlassen. Nach ersten Erkenntnissen gab es ein Todesopfer und Verletzte. In Karlsruhe erschlug ein während eines Gewitters umstürzender Baum einen 60-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zu dem Todesfall gab es zunächst nicht. Hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren in der gesamten Stadt im Einsatz, die Branddirektion sprach von mehr als 250 witterungsbedingten Einsätzen am Abend und in der Nacht.

Laut einem Polizeisprecher des Präsidiums Karlsruhe gab es zwischen 19.00 und 23.00 Uhr Überflutungen und Überschwemmungen, Ampeln und Autos wurden beschädigt. Zudem wurden Radfahrer und ein Kind von herabfallenden Ästen getroffen und leicht verletzt. Die Stadt hatte wegen der anhaltenden Ausnahmesituation eine sogenannte außergewöhnliche Einsatzlage ausgerufen, um die zahlreichen Einsätze zentral zu koordinieren. Herunterstürzende Ziegel, vollgelaufene Keller Auch andernorts hatten die Einsatzkräfte viel zu tun: In Pforzheim zählte die Polizei rund 30 Unwettereinsätze bis in die Nacht. Im Gebiet des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war laut einer Polizeisprecherin „einiges los wegen Unwettern“. Es gab demnach rund 70 Einsätze, unter anderem wegen heruntergefallener Dachziegel und vollgelaufener Keller. In Besigheim (Landkreis Ludwigsburg) schlug nach ersten Erkenntnissen ein Blitz in ein Dach ein und löste einen Brand aus, dabei wurden Menschen leicht verletzt.