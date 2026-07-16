Meteotsunami trifft beliebten Urlaubsort in Kroatien: Touristen unter Schock

In der kroatischen Stadt Hvar wurden Einheimische und Touristen von einem ungewöhnlichen Wetterphänomen überrascht. Das schwere Unwetter zog am Donnerstagabend über die offene See der nördlichen und teilweise auch der mittleren Adria. Während sich über Norditalien heftige Schauer und teilweise extremer Hagel mit bis zu acht Zentimetern Durchmesser ausbreiteten, kam es im gesamten Archipel von Zadar zu Sturmfluten, berichtet Dalmacija Danas. Der Sturm erreichte in den Abendstunden die nördliche Adria und fegte über das offene Meer. Laut der Wetterstation DHMZ wurden im Süden Istriens Windböen von 30 Metern pro Sekunde und auf der Insel Lošinj von 32 Metern pro Sekunde registriert. Orkanböen erreichen eine Geschwindigkeit von 32,7 Metern pro Sekunde.

Kroatien: Boote lagen im Trockenen Plötzliche Schwankungen des Meeresspiegels wurden in vielen Gebieten der nördlichen und mittleren Adria verzeichnet. Von Istrien bis zu den mitteldalmatischen Inseln trat Hochwasser auf. Zuerst überschwemmte das Meer die Küste in Pula, das gleiche Phänomen wurde auch in den tiefer gelegenen Küstenabschnitten von Zadar beobachtet. Gegen 23 Uhr wurde dann die Hafenortschaft Stari Grad auf der Insel Hvar vom Unwetter getroffen. Hier kam es zu extremen Schwankungen des Meeresspiegels: Dieser stieg um 30 Zentimeter an und überflutete die Uferpromenade. Anschließend sank er plötzlich um 60 Zentimeter unter den Normalpegel, sodass im seichten Stadthafen die Boote auf trockenem Boden lagen. „Die Touristen, die dieses Phänomen zum ersten Mal erlebten, waren schockiert, viele sind davongelaufen. Manchen reichte das Wasser bis zu den Knien“, erzählte ein Augenzeuge gegenüber Dalmacija Danas.