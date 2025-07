2.500 Blitzeinschläge und Überschwemmungen: Unwetter in Kroatien

In der Stadt Karlovac fiel Hagel. Die Hagelkörner hatten eine durchschnittliche Größe von etwa fünf Zentimetern, wie auf Bildern in den sozialen Netzwerken zu sehen ist.

In den letzten Wochen wurde das Balkanland des Öfteren von heftigen Stürmen und Starkregen heimgesucht. Nun bereitet man sich auf die nächste Welle vor. Bereits am Wochenende zeichnete sich das Unwetter ab.

Innerhalb einer Stunde fiel fast die Hälfte der üblichen Monatsregenmenge

Starke Regenfälle führten zu Überschwemmungen, unter anderem auf der Autobahn A6 zwischen Zagreb und Rijeka, wie index.hr berichtet. Zudem wurden die Fährverbindungen zeitweise eingestellt.

In Zagreb wurden Keller überflutet und Unterführungen gesperrt. Über 1.000 Haushalte waren ohne Strom. In den Regionen Bjelovar, Sisak und Zadar wurden umgestürzte Bäume, Erdrutsche und etliche Schäden an der Infrastruktur gemeldet. In der Stadt Zadar an der dalmatinischen Küste fiel innerhalb einer Stunde fast die Hälfte der üblichen Monatsregenmenge. Zu Wochenbeginn gab der kroatische Wetterdienst für mehrere Regionen die orange Wetterwarnung heraus. Grund dafür seien weitere Gewitter und starke Niederschläge, heißt es in den kroatischen Medien.