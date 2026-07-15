Zahlreiche Einsätze nach Unwetter im Raum Wiener Neustadt

Derzeit stehen noch 15 Feuerwehren im Einsatz, um die Auswirkungen des Unwetters zu beseitigen. Zahlreiche Straßen, darunter auch die A2 Südautobahn, wurden durch die starken Regenfälle überflutet. Der Großteil der Einsätze entfiel auch auf das Auspumpen überfluteter Keller sowie das Beseitigen umgestürzter Bäume, insbesondere im Bereich Wöllersdorf-Steinabrückl, Sollenau, Theresienfeld und Eggendorf.