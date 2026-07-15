Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Zahlreiche Einsätze nach Unwetter im Raum Wiener Neustadt

Der nördliche Bereich des Bezirks Wiener Neustadt wurde frühen Dienstagabend von einem heftigen Unwetter heimgesucht.
15.07.2026, 08:25

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Unwetter in Niederösterreich

Derzeit stehen noch 15 Feuerwehren im Einsatz, um die Auswirkungen des Unwetters zu beseitigen. Zahlreiche Straßen, darunter auch die A2 Südautobahn, wurden durch die starken Regenfälle überflutet. Der Großteil der Einsätze entfiel auch auf das Auspumpen überfluteter Keller sowie das Beseitigen umgestürzter Bäume, insbesondere im Bereich Wöllersdorf-Steinabrückl, Sollenau, Theresienfeld und Eggendorf.

Unwetter in Niederösterreich

Weiterhin im Dauereinsatz

Insgesamt sind derzeit rund 65 Einsatzstellen von den Einsatzkräften abzuarbeiten. Auf der Hohen Wand musste die Feuerwehr zudem aufgrund einer Mure ausrücken. Die Einsatzkräfte stehen weiterhin im Dauereinsatz, um die Folgen des Unwetters so rasch wie möglich zu beseitigen.

Wetter Wiener Neustadt
kurier.at, yw  | 

Kommentare