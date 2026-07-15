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Zahlreiche Einsätze nach Unwetter im Raum Wiener Neustadt
Der nördliche Bereich des Bezirks Wiener Neustadt wurde frühen Dienstagabend von einem heftigen Unwetter heimgesucht.
Derzeit stehen noch 15 Feuerwehren im Einsatz, um die Auswirkungen des Unwetters zu beseitigen. Zahlreiche Straßen, darunter auch die A2 Südautobahn, wurden durch die starken Regenfälle überflutet. Der Großteil der Einsätze entfiel auch auf das Auspumpen überfluteter Keller sowie das Beseitigen umgestürzter Bäume, insbesondere im Bereich Wöllersdorf-Steinabrückl, Sollenau, Theresienfeld und Eggendorf.
Weiterhin im Dauereinsatz
Insgesamt sind derzeit rund 65 Einsatzstellen von den Einsatzkräften abzuarbeiten. Auf der Hohen Wand musste die Feuerwehr zudem aufgrund einer Mure ausrücken. Die Einsatzkräfte stehen weiterhin im Dauereinsatz, um die Folgen des Unwetters so rasch wie möglich zu beseitigen.
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