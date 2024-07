UNO: Weltbevölkerung wächst bis 2084 weiter

Zukunft hängt von Entwicklung in Subsahara-Afrika ab

Es werde erwartet, dass danach die wachsende Zahl der Sterbefälle die sinkende Geburtenzahl überhole und die Weltbevölkerung schrumpfe, berichtete die DSW. Nach der mittleren Variante der UNO-Vorausberechnung wird die absolute Zahl der Menschen weltweit bis dahin aber weiter ansteigen.

Als Schlüsselregion für das Wachstum sieht Frank Swiaczny vom deutschen Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) die afrikanischen Länder südlich der Sahara. Dort liege das Geburtenniveau noch immer bei durchschnittlich 4,3 Kindern pro Frau. "Die Zukunft der Weltbevölkerung hängt wesentlich von der Entwicklung in Subsahara-Afrika ab", erklärte Swiaczny.

Als Grund dafür nannte der Geschäftsführer der DSW, Jan Kreutzberg, die extrem junge Altersstruktur. In dieser Weltregion seien mehr als 40 Prozent der Menschen unter 15 Jahre alt, gab er an. Es bekämen in dieser Region viele Mädchen immer noch sehr früh und in der Folge häufig mehr Kinder, als sie adäquat versorgen könnten, erklärte Kreutzberg.