Nach Unfall: Italiener vergisst 39 Jahre seines Lebens

Die eigene Hochzeit, der 11. September, der Fall der Mauer, zwei Fußball-Weltmeisterschaften für Italien - alles vergessen: Dem heute 68-jährigen Italiener Luciano d'Adamo fehlt nach einem Verkehrsunfall die Erinnerung an 39 Jahre seines Lebens.

Der Hausmeister einer Schule in Rom arbeitet jetzt mit Hilfe von Ärzten und Psychologen daran, sich in seiner Umgebung wieder zurechtzufinden. An Handys, an den Euro und viele andere Dinge musste er sich nach und nach erst wieder gewöhnen.