Doch die Schleimkatastrophe hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die ansässige Bevölkerung: Er verschmutzt die Küsten und macht zeitweise das Fischen unmöglich.

Zwar ist der Schleim seit August nicht mehr sichtbar an der Oberfläche sichtbar, doch die die Katastrophe sei keineswegs vorüber, sagte Mustafa Sari, Professor für Wasserressourcenmanagement an der türkischen Universität Bandirma Onyedi Eylül: Die Schichten seien abgesunken und begännen, sich zu zersetzen. Bei der Zersetzung des Meeresschleims werde unter anderem Sauerstoff im Wasser verbraucht, was wiederum die Bildung von neuem Meeresschleim befördere.