Viertelbillion Gewinn für "Big Oil“ seit Kriegsausbruch in Ukraine

Das zahlt sich auch für die Aktionärinnen und Aktionäre der Unternehmen aus: Nachdem bereits für das Geschäftsjahr 2022 mehr als 100 Milliarden Dollar an Dividenden ausgezahlt wurden, wird selbiges für 2023 erwartet, sobald alle Abschlüsse und Zahlen vorliegen, schreibt der Guardian.

Die fünf größten westlichen Ölkonzerne haben seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor zwei Jahren enorme Gewinne gemacht. Unglaubliche 281 Milliarden US-Dollar (261 Milliarden Euro) haben Shell , BP , Chevron , ExxonMobil und TotalEnergies vom zweiten Quartal 2022 bis zum vierten Quartal 2023 eingestreift, ergab eine am Montag veröffentlichte Auswertung der NGO Global Witness .

Wohlgemerkt wurde ein Teil dieser Gewinne ausgerechnet im bisher heißesten Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen erzielt: 2023 lag die globale Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Verantwortlich dafür: der Mensch, der weiter munter fossile Energieträger – Öl, Gas, Kohle – verbrennt, mit deren Förderung und Verkauf diese Rekordgewinne verdient wurden und werden.

Ölkonzerne als größte Krisengewinner

„Die Analyse zeigt, dass unabhängig davon, was an der Front passiert, die fossilen Konzerne die Hauptgewinner des Krieges in der Ukraine sind“, sagt Patrick Galey, Analyst bei Global Witness.