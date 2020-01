Über 200 Erkrankte: Chinas Reisesaison im Zeichen des Virus-Alarms

Eingepackt in dicke Winterbekleidung und mit Mundschutz versehen - so ausgestattet starten viele Pekinger diesmal in die traditionelle Reisezeit rund um das am Freitag beginnende Neujahrsfest.

Am Pekinger Westbahnhof trägt etwa die Hälfte der Reisenden einen Mundschutz. Grund für die ungewöhnlich hohe Zahl ist der Ausbruch einer bisher unbekannten Lungenkrankheit in der Provinzstadt Wuhan.