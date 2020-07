Turkmenistan empfiehlt erstmals Masken - allerdings "gegen Staub"

Die Behörden in Turkmenistan haben die Bevölkerung am Montag erstmals zum Tragen von Schutzmasken aufgerufen - wegen der "hohen Staub-Konzentration in der Luft". Das zentralasiatische Land beteuerte bisher, keinen einzigen Corona-Infektionsfall gehabt zu haben.

Im autoritär geführten Staat des Präsidenten Gurbanguly Berdymuchammedow gelten eiserne Regeln: Das Wort "Coronavirus" wurde Ende März aus Informationsbroschüren der Behörden über die Krankheit gestrichen. Wer die Pandemie in Privatgesprächen erwähne, könne festgenommen werden.