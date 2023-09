Turkish Airlines: Leiche in Fahrwerk entdeckt

Im Fahrwerk einer Maschine der Turkish Airlines ist nach der Landung in Istanbul eine Leiche gefunden worden. Die IdentitÀt oder NationalitÀt der Person seien noch unklar, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft am Freitag.

Die Maschine war am Donnerstag in Amsterdam abgeflogen und am Abend in Istanbul gelandet. In dem Airbus A330 hÀtten Wartungsteams einen leblosen Körper gefunden, berichtete die private Nachrichtenagentur Demirören.

