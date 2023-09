Niederösterreich: Kleinflugzeug abgestürzt - Pilot blieb fast unverletzt

In Echsenbach (Bezirk Zwettl) ist am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot blieb dabei nach ersten Angaben der Feuerwehr nahezu unverletzt, wurde aber zur Abklärung ins Spital gebracht. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich dürfte es sich um eine missglückte Notlandung handeln, in deren Folge sich das Flugzeug überschlug. Der Mann konnte sich aber selbst daraus befreien.

"Es ist alles in Ordnung. Er ist auf den Füßen", sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Echsenbach gegenüber der APA. Zur genauen Unfallursache war zunächst nichts bekannt. Mehrere Feuerwehren aus der Region waren im Einsatz. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 14.00 Uhr. Bei dem Piloten dürfte es sich laut Feuerwehr um einen Tschechen handeln.