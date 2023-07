Vorarlberg: Tragschrauber in Bodensee gestürzt

In der Marktgemeinde Hard am Bodensee (Vorarlberg) ist am Sonntagnachmittag ein doppelsitziger Tragschrauber - ein kleines Fluggerät mit zwei Sitzen - in den Bodensee gestürzt, berichtet Polizeisprecher Rainer Fritz im Gespräch mit dem KURIER. Zu dem Vorfall sei es um kurz nach 15 Uhr vor der Bregenzer Aachmündung gekommen. Der Tragschrauber war in Friedrichshafen gestartet.