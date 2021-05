Turbulente Zeiten für die britischen Royals

Dem Herzog von Cambridge, also Prinz William, hingegen macht niemand den Adelstitel streitig. Die Nummer zwei in der Thronfolge (nach seinem Vater Charles) und seine Frau Kate sind sehr beliebt bei den Briten. Und, so führte der 38-Jährige am Samstag in Edinburgh aus, „getroffen habe ich sie zum ersten Mal in Schottland“. Daher rührten die schönsten Erinnerungen an diesen Teil des Königreiches.