Türkei: 900 Quadratkilometer Schutt nach Erdbeben

Offiziell hat das Beben in der Türkei 42.300 Menschenleben gekostet, 5.900 Menschen starben in Syrien. Nach der Überprüfung von Bestattungsunterlagen in einzelnen Regionen äußerte die türkische Ärztekammer jetzt Zweifel an den Zahlen und kündigte an, bis Anfang März in allen Kommunen die Zahl der Bestattungen zu ermitteln.

„Als in Kahramanmaras 6.000 Todesfälle gemeldet wurden, gab es beispielsweise Bestattungsunterlagen zu 11.000 Menschen“, sagte ein Vertreter der Ärztekammer. Das müsse aber nicht bedeuten, dass die Statistik geschönt wurde. Womöglich seien Tote aus anderen Provinzen von Angehörigen nach Kahramanmaras gebracht worden.