Erdbeben in Türkei: Ballons als "letztes Geschenk" für tote Kinder

Mehr als 47.000 Menschen sind durch das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien vor zwei Wochen gestorben, mehr als 41.000 davon in der Türkei. Während die Suche nach Überlebenden größtenteils eingestellt ist, gedenken Ehrenamtliche rund um den Fotografen Ogun Sever Okur mit einer berührenden Aktion der vielen getöteten Kinder.

In der Stadt Hatay, die vom Beben besonders stark betroffen wurde, befestigten sie am Wochenende bunte Ballons in den Trümmern eingestürzter Häuser - einen für jedes tote Kind.