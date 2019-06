Tschernobyl boomt: US-Serie verursacht Touristen-Ansturm

Die Sowjetunion sah ihren Status als Atommacht gefährdet. Der damalige Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, schrieb 2006 in der Welt: "Die Reaktor-Katastrophe war für den Zerfall der Sowjetunion entscheidender als die Perestroika."

Irgendwo zwischen nackten Tunnelgräbern und einer knapp vereitelten Mega-Folge-Explosion, die halb Europa vernichtet hätte, schwindelt sich dann doch etwas Fiktion in die historische Präzision der HBO-Serie. Dennoch bemerkenswert: Drehbuchautor Craig Mazin wurde zuvor mit Komödien wie Scary Movie III, Scary Movie IV oder The Hangover Part II bekannt. Für realitätsnahen Horror wie in " Chernobyl" ist er also eher nicht berüchtigt. Auf der Filmplattform IMDb wird sein Machwerk mit 9,6 von 10 Punkten bewertet - und gilt damit als beste Serie aller Zeiten.

Influencer entblößen sich

Die Opferzahl des Unglücks kann bis heute nicht klar bemessen werden. Schätzungen mit und ohne Spätfolgen der Strahlung variieren zwischen 4.000 und 1,4 Millionen Toten. Tschernobyl-Reiseveranstalter rufen Touristen dazu auf, sich in der Sperrzone dementsprechend anständig zu verhalten.

Doch vor allem Influencer nutzen das gruselige Ambiente für Fotos und Videos, wo sie unangebrachte Posen und nackte Haut zeigen.