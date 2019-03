Trotz Protesten: Spaniens Diktator Franco wird aus dem Grab geholt

Trotz vieler Proteste soll Diktator Francisco Franco (1892-1975) in Spanien mehr als vier Jahrzehnte nach seinem Tod aus dem Grab geholt werden. Man werde den Leichnam am 10. Juni in dem Mausoleum im sogenannten "Tal der Gefallenen" nordwestlich von Madrid exhumieren, um ihn umzubetten, teilte die sozialistische Regierung am Freitag in der Hauptstadt mit.

Noch am selben Tag solle die Familie des Gewaltherrschers die Gebeine auf dem Pardo-Friedhof nördlich der Hauptstadt neu bestatten, erklärte die stellvertretende Regierungschefin Carmen Calvo vor Journalisten.

Die Familie des Diktators hat zwar beim Obersten Gericht in Madrid eine zeitweilige Aussetzung der Exhumierung beantragt, und die Richter haben sich noch nicht dazu geäußert. Aber die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez ist nach Berichten gut informierter Medien davon überzeugt, dass das "Tribunal Supremo" ihr keine Steine in den Weg legen wird.