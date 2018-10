Spanischer Aktivist schändet Franco-Grab mit blutroter Farbe

Tatsächlich ist das Mausoleum heuer ein Pilgerort für postfaschistische Franco-Anhänger und Rechtsextreme. Die Familie des Diktators, aber auch rechtspopulistische Parteien wie VOX stellen sich vehement gegen die Exhumierung von Francos Überresten. Auch die konservative Volkspartei (PP) spricht sich dagegen aus, um "alte Wunden nicht wieder aufzureißen", so Spaniens konservativer Oppositionsführer Pablo Casado.

Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sanchez fand allerdings eine parlamentarische Mehrheit, um die Gebeine des Diktators verlegen zu lassen. Das soll bereits im November geschehen. Unterdessen liegt die Regierung mit der Familie Francos im Streit über eine alternative Grabstätte. Die Nachfahren des Diktators wären höchstens bereit, seine Überreste in der Familiengruft in der Madrider Almudena-Kathedrale bestatten zu lassen. Dagegen spricht sich allerdings die Regierung aus. Die Regierung habe die Pflicht, einen Ort für die sterblichen Überreste des Diktators zu finden, an dem nicht erneut ein Ehrenkult für den faschistischen Diktator entstehen könne, stellte Spaniens stellvertretende Regierungschefin Carmen Calvo am Dienstag klar.

Calvo erklärte, dass im Prinzip die Kirche das letzte Wort habe, wo die Familie Franco den Leichnam "in Würde" beerdigen könne. Aber die Regierung verfüge über "Mechanismen", einen Ort, an dem es zu einem Franco-Kult kommen könnte, zu verhindern.

In diesem Zusammenhang könne ihre Regierung auch auf die Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche zählen, so Calvo, die sich am Montag im Vatikan mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zu Gesprächen traf. Parolin habe ihr versichert, eine Lösung für das Problem zu finden. Die Kirche werde sich der Exhumierung nicht entgegenstellen und eine auch für die Regierung tragbare und mit den spanischen Gesetzen vereinbare Lösung für die neue Ruhestätte suchen.