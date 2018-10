Streit um Überführung von Francos Überresten in Spanien

Franco selber ordnete den Bau des gigantischen Mausoleums nach dem spanischen Bürgerkrieg an, um sich dort selbst bestatten zu lassen. Über 20.000 republikanische Soldaten, aber auch politische Gefangene mussten in Zwangsarbeit das Denkmal für die Gefallenen der Franco-Armee errichten. Tausende kamen bei den Arbeiten ums Leben und wurden ebenfalls in der Basilika in einem Massengrab verscharrt.

Zusammenarbeit mit dem Vatikan

Bereits 2007 beschloss der sozialistische Ministerpräsident Jose Luis Rodriguez Zapatero im "Gesetz zur historischen Erinnerung", das "Tal der Gefallenen" zu einer Gedenkstätte für alle Opfer des Bürgerkriegs zu machen. Mit dem Einsetzen der Wirtschaftskrise 2008 konzentrierten sich die damals regierenden Sozialisten allerdings auf den Kampf gegen die ausufernde Finanzkrise.

Danach geriet das Projekt durch die Regierungsübernahme seitens der konservativen Volkspartei (PP) von Ministerpräsident Mariano Rajoy endgültig zum Erliegen. Spaniens Konservative sprechen sich immer noch dafür aus, "keine alten Wunden" aufzureißen.