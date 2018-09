In Spanien wird die Leiche vom ehemaligen Diktator Franco ausgegraben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 13. September hat das Parlament in Spanien beschlossen,

dass die Leiche vom früheren Diktator Francisco Franco ausgegraben wird.

Im Parlament werden wichtige politische Entscheidungen

und Gesetze beschlossen.

Ein Diktator regiert und bestimmt in seinem Land alles allein.

In einer Diktatur darf die Bevölkerung nicht mitbestimmen, wer regieren soll.

Die Regierung in Spanien will verhindern,

dass Anhänger von Franco, die ihn bewundern,

zu seinem Grabmal kommen.

Schon im August 2018 hat die spanische Regierung mit einer

Verordnung beschlossen, dass die Leiche von Franco ausgegraben wird.

Die Regierung plant, dass aus dem Grabmal von Franco

eine Gedenk-Stätte für die Opfer vom Faschismus werden soll.

Faschismus ist eine Herrschafts-Form.

Beim Faschismus hat ein Diktator allein die Macht

über ein Land und sein Volk.

Es gibt keine anderen Parteien oder Wahlen.

Pedro Sanchez ist der Regierungs-Chef von Spanien.

Sanchez sagte im Juni 2018, dass ein Land,

das in die Zukunft blickt,

auch mit seiner Vergangenheit abgeschlossen haben muss.

Er meinte auch, dass kein demokratisches Land

ein Denkmal für einen Diktator haben sollte.

Demokratie ist eine Regierungsform.

Auch wir in Österreich leben in einer Demokratie.

In der Demokratie wird vom Volk gewählt, wer das Land regieren soll.

Die Regierung wollte die Leiche von Franco

schon im Juli 2018 ausgraben lassen,

aber viele ehemalige Faschisten waren dagegen.

Wo die Leiche von Franco nun begraben wird,

ist noch nicht bekannt.