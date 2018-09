Spanien: Weg frei für Exhumierung von Franco-Überresten

Das spanische Parlament hat am Donnerstag der Entscheidung der sozialistischen Regierung zugestimmt, die Überreste des früheren Diktators Francisco Franco zu exhumieren. Bereits im August beschloss die Regierung per Dekret die Entfernung der sterblichen Überreste Francos (1892-1975) aus dem Mausoleum im sogenannten "Tal der Gefallenen".

Nach den Plänen der Regierung soll aus dem Mausoleum eine Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus entstehen. "Ein Land, das in die Zukunft blickt, muss im Frieden mit seiner Vergangenheit sein", sagte Pedro Sanchez bereits Anfang Juni kurz nach seiner Vereidigung als neuer Regierungschef im Madrider Parlament. Er selber gehöre einer Generation an, die in einer Demokratie aufgewachsen sei. "Und keine Demokratie kann es sich leisten, Denkmäler zu haben, die eine Diktatur preisen", so der 46-jährige Sozialist.