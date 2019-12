Trotz Buschbränden: Sydney feiert Jahreswechsel mit Feuerwerk

In New South Wales und im benachbarten Bundesstaat Victoria ist seit Oktober eine Fläche von der Größe Belgiens abgebrannt. Zwölf Menschen starben, fünf gelten noch als vermisst. In Victoria mussten am Dienstag Tausende Urlauber an die Strände flüchten, um Schutz vor dem herannahenden Flammenmeer zu finden.