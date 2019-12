Australien: Streit ums Riesenfeuerwerk

Sydney ist die die erste Millionenstadt der Welt, in der die Uhrzeiger am 31. Dezember auf Mitternacht springen. Die Silvesterfeierlichkeiten werden weltweit übertragen und das spektakuläre Feuerwerk im Hafen vor dem berühmten Opernhaus in Sydney gilt als offizieller Auftakt für den Reigen der Jahreswechsel rund um den Globus und ist mittlerweile weltweit bekannt.

Hunderte Millionen Menschen ergötzen sich vor den TV-Bildschirmen am riesigen Gekrache, die Pyrotechnik-Show zieht jedes Jahr mehr als eine Million Besucher in den Hafen von Sydney und generiert so Einnahmen von rund 130 Millionen Australischen Dollar.