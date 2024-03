Trauerritual: Asiatische Elefanten beerdigen toten Nachwuchs

Die Tiere trauerten lautstark um ihre toten Kälber, trugen sie davon und begruben sie auf eine ganz bestimmte Art, wie indische Forscher in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Journal of Threatened Taxa berichten.

Eine "ungewöhnliche Bestattungsposition"

Sie untersuchten nach eigenen Angaben fünf Todesfälle in der Region Bengalen 2022 und 2023. Die Elefanten-Kälber waren zwischen drei Monate und einem Jahr alt, sie starben alle an Organversagen. In allen fünf Fällen trug die Herde das Kalb an Rüssel und Beinen davon und verscharrte es dann auf dem Rücken liegend mit den Beinen nach oben.

Dies sei eine "ungewöhnliche Bestattungsposition", schreiben die Forscher. In einem Fall sei die Herde zudem um das tote Kalb herumgetrampelt und habe dabei laut trompetet. Als Orte wurden Bewässerungskanäle von Teeplantagen gewählt.