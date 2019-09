Trauer um Yvonne: Die klügste Kuh der Welt ist tot

"Schlauer als ein Fuchs"

"Schweren Herzens mussten wir uns dazu durchringen, Yvonne gehen zu lassen", erklärte Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Yvonne hatte 2011 auch international im medialen Sommerloch für Unterhaltung gesorgt.

Sie war von ihrem Heimathof in Mühldorf am Inn ausgebüxt und konnte sich danach 14 Wochen lang allen Einfangversuchen entziehen, immer wieder versteckte sie sich geschickt in den Wäldern. Verschiedene Methoden wurden eingesetzt, um Yvonne einzufangen, doch weder die Verführungskünste von Stier Ernst, noch die telepathischen Fähigkeiten einer Tierflüsterin zeigten Wirkung.

"Scheuer als ein Reh und schlauer als ein Fuchs" sei Yvonne damals aufgetreten, blickte Gut Aiderbichl auf die Flucht zurück. Schlussendlich kam Yvonne freiwillig wieder heim.