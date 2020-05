Legendäre Kuh Yvonne kehrte zurück

Nachdem sich die vielen Tierschützer zurückgezogen hatten, dürfte es Yvonne im Wald zu langweilig geworden sein. Nun ist das Sommertheater um die berühmteste Kuh Österreichs zu Ende. Dienstag abend ließ sie sich in Bayern von Bauer Konrad Galneder und seiner Tochter Melanie - ohne Zicken zu machen - auf einer Weide mit vier Kälbchen einsperren.

Genau 99 Tage streunte Medien-Kuh Yvonne in den Wäldern um Zangberg im oberbayrischen Landkreis Mühldorf herum. Freitagfrüh wurde die Kuh betäubt und nach Gut Aiderbichl in Deggendorf gebracht.



"Man muss eben ein bisserl wissen, wie man mit Kühen umgeht. Mit jagen kann man eine Kuh nicht erwischen. Mich wundert es nicht, dass sie nicht gefangen wurde", sagt der Landwirt, der noch bis vergangenes Jahr 50 Kühe im Stall hatte. Erkannt wurde Yvonne an ihrem verkürzten, linken Horn und an der Ohrmarke.



Der Hype um Ausreißer Yvonne hat Bauer Galneder 10.000 Euro Belohnung der Bild -Zeitung eingebracht. "So viel Geld hab' ich noch nie für eine Kuh bekommen", lacht der bodenständige Bayer. "Eigentlich kommt öfter eine Kuh aus. Im Herbst, wenn das Futter weniger wird, laufen die Tiere dann wem zu."



Für seine 13-jährige Tochter Melanie war es dann dann doch aufregend, dass die berühmte Waldkuh auf ihrer Weide bei Ampfing Einlass begehrte: "Wir haben ruhig mit ihr geredet. Sie hat Gesellschaft gesucht." "Wir haben sie zwei Tage angefüttert.



Trotzdem hat sie immer aufgepasst wie ein Luchs. Sie war sehr nervös", erzählt der Landwirt.