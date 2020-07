Transsexuelles Bikini-Modell: "Danke, dass ihr versteht, dass ich ein Mensch bin"

Sampaio erzählt auch von ihrer Kindheit in einem ärmlichen Fischerdorf in Brasilien, aber auch darüber, dass ihr Heimatland die höchste Rate an Gewaltverbrechen und Morden an LGBT-Menschen aufweist: „Wir sind konfrontiert mit Gelächter, Beleidigungen, furchteinflößenden Gesten und körperlichen Misshandlungen, allein dafür, dass wir existieren.“