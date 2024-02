Toter Mann in Feld: Bisswunden stammen von Fuchs

Ein am Montag in einem Feld bei Brixen entdeckter und kurz darauf an schwerer Unterkühlung verstorbener 73-jähriger Südtiroler ist von einem oder mehreren Füchsen angefallen worden. Dies ergab eine DNA-Untersuchung der Bissspuren an seinem Körper, berichteten Südtiroler Medien am Samstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Bozen.