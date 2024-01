Entsetzen um toten Kater Twiks: Einfach aus dem Zug geworfen

"Den Passagieren war der Kater, der ohne Beaufsichtigung im Waggon herumlief, aufgefallen", hieß es in einer Mitteilung der Staatsbahn. Die Zugbegleiterin habe das Tier dann aus dem Waggon geworfen, weil sie vermutet habe, der Besitzer könne auf dem Bahnhof nach seinem Kater suchen.

Besitzer des Katers hatte geschlafen

Erst zehn Stunden nach der Abfahrt von Kirow habe der Fahrgast, der wohl geschlafen hatte, beim Zugpersonal den Kater als vermisst gemeldet.

Die russische Staatsbahn RZD entschuldigte sich für den Vorfall und kündigte eine Änderung ihrer Richtlinien an. Demnach sollen in solchen Fällen Tiere künftig nur noch Bahnhofspersonal direkt übergeben werden - für die Suche nach dem Besitzer oder die Unterbringungen in einem Heim.