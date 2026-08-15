Als Michelle Greenling am Mittwoch, dem 12. August, bei ihrem morgendlichen Spaziergang in Sea Isle City im US-Bundesstaat New Jersey unterwegs war, machte sie eine ungewöhnliche Entdeckung: Entlang eines Strandabschnitts stieß sie auf insgesamt 29 tote junge Haie. Wie die Tiere dort verendeten, ist bislang unklar. Experten haben jedoch erste Vermutungen, was hinter dem rätselhaften Fund stecken könnte.

Markante rote Flecken am Bauch Im Interview mit CBS News berichtet Greenling, dass sie misstrauisch wurde, als sie bereits mehr als zwei tote Haie gezählt hatte. Nach bisherigen Angaben handelte es sich bei den verendeten Tieren um junge Dornhaie, die im Schnitt rund 30 Zentimeter große waren. Einige hatten auffällige rote Verfärbungen an der Bauchseite. „Es war definitiv beunruhigend. Ich machte mir Sorgen um das Wasser. Ich machte mir Sorgen um die Haie“, so die US-Amerikanerin.

Stephen Nagiewicz, Meereswissenschafter an der Stockton University, erklärte gegenüber CBS News, dass Dornhaie dafür bekannt sind, sich in großen Schwärmen fortzubewegen. Dass verunreinigtes Wasser, etwa durch eine giftige Substanz, zum Tod der Tiere verantwortlich sein könnte, hält er hingegen für unwahrscheinlich. Auch der Haiökologe Mike Heithaus schätzt diese Möglichkeit als gering ein: „Die Tatsache, dass nicht gleichzeitig viele andere Tierarten angespült werden, deutet darauf hin, dass es sich nicht um eine Art Umweltverschmutzung oder Giftstoff handelt“, so der Experte im Gespräch mit Fox News.

Beifang oder Gezeiten als mögliche Ursache? Nagiewicz zufolge könnten die Dornhaie durch die Gezeiten in flachere Gewässer geraten und schließlich gestrandet sein. Auch einen Zusammenhang mit der Fischerei hält der Meereswissenschaftler für möglich: „Oder jemand hat seinen Fang vor der Küste abgeladen und diese ist hierher getrieben.“ Demnach könnten Fischer die Dornhaie unabsichtlich als Beifang in ihren Netzen gehabt und die Tiere anschließend über Bord geworfen haben.