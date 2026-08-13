Der 27-jährige Sebastian Achim war gemeinsam mit Freunden zu einem Angelausflug mit dem Boot unterwegs, als er von seinem Fang, einem 1,5 Meter langen Blauhai, plötzlich in die Wade gebissen und schwer verletzt wurde. Achim musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er sich derzeit von dem Hai-Angriff erholt.

Gruppe war mit Boot zu Angelausflug unterwegs

Am Dienstag, dem 11. August, war der 27-Jährige mit vier weiteren Personen auf einem Boot nahe dem Küstenort Ardmore in der irischen Grafschaft Waterford zum Fischen unterwegs, wie The Irish Times berichtet. Die Gruppe angelte Blauhaie und ließ sie anschließend wieder frei. Gegen 16.15 Uhr Ortszeit hatte Achim ein 1,5 Meter langes Exemplar gefangen und an Bord geholt.

„Ich hatte endlich meinen ersten Blauhai an Land gezogen, und während ich den Fang bewunderte, beschloss der Fisch, nach meinem Bein zu schnappen und meine Wade zu packen“, berichtete der erfahrene Angler dem Journalisten Paul Byrne von der lokalen Nachrichtenplattform All About Cork.