„Hatte Angst um mein Leben“: 27-Jähriger von Blauhai gebissen
Der 27-jährige Sebastian Achim war gemeinsam mit Freunden zu einem Angelausflug mit dem Boot unterwegs, als er von seinem Fang, einem 1,5 Meter langen Blauhai, plötzlich in die Wade gebissen und schwer verletzt wurde. Achim musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er sich derzeit von dem Hai-Angriff erholt.
Gruppe war mit Boot zu Angelausflug unterwegs
Am Dienstag, dem 11. August, war der 27-Jährige mit vier weiteren Personen auf einem Boot nahe dem Küstenort Ardmore in der irischen Grafschaft Waterford zum Fischen unterwegs, wie The Irish Times berichtet. Die Gruppe angelte Blauhaie und ließ sie anschließend wieder frei. Gegen 16.15 Uhr Ortszeit hatte Achim ein 1,5 Meter langes Exemplar gefangen und an Bord geholt.
„Ich hatte endlich meinen ersten Blauhai an Land gezogen, und während ich den Fang bewunderte, beschloss der Fisch, nach meinem Bein zu schnappen und meine Wade zu packen“, berichtete der erfahrene Angler dem Journalisten Paul Byrne von der lokalen Nachrichtenplattform All About Cork.
Blauhai biss Angler ins Bein
Seine Freunde übten umgehend Druck auf die stark blutende Wunde aus und banden sein Bein mit einem Seil ab. Achim versuchte zunächst, ruhig zu bleiben. Als er jedoch einen Teil seines Muskels aus der Wunde hervortreten sah, wurde ihm bewusst, wie schwerwiegend die Verletzung war. „Ich hatte zeitweise wirklich Angst um mein Leben“, so der 27-Jährige. Weil er nach dem Biss so viel Blut verloren hatte, befürchtete er zwischenzeitlich, den Angriff nicht zu überleben, sagte er im Gespräch mit The Irish Times.
Die irische Küstenwache brachte den Verletzten schließlich mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wurde.
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