Ein ungewöhnlicher Fund sorgte an einem Strand in der Toskana für Aufsehen. Ein fünfjähriger Bub stieß beim Tauchen auf einen mehrere Meter langen Hai. Das Tier war allerdings bereits tot.

Hai wurde an Strand von Follonica angespült Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich in Follonica an der toskanischen Küste. Der Bub war gerade im Wasser unterwegs, als er den gewaltigen Hai beim Tauchen entdeckte. Für einen Schreckmoment sorgte dabei vor allem die Größe des Tieres: Das Exemplar war knapp fünf Meter lang. Eine Begegnung mit einem lebenden Hai blieb dem Kind allerdings erspart. Das Tier war bereits verendet und wurde an den Strand gespült. Aufnahmen des Fundes verbreiteten sich anschließend in den sozialen Medien, auch italienische Berichte liegen vor. Darauf ist zu sehen, wie der Kadaver aus dem Wasser geborgen wird.

Mehr als 500 Kilogramm schwer Die Bergung des Tieres erwies sich jedoch als aufwendig. Nach Angaben der italienischen Küstenwache dauerte es mehr als zwei Stunden, den mehr als 500 Kilogramm schweren Hai auf ein Boot zu hieven. Anschließend wurde das Tier im Hafen mithilfe eines Gabelstaplers abtransportiert. Warum der Hai verendet ist, war zunächst nicht bekannt. Experten zufolge befand sich der Kadaver in einem ungewöhnlich guten Zustand. Übliche Anzeichen für eine bereits länger zurückliegende Verwesung seien nicht zu erkennen gewesen.

Seltene Hai-Art aus der Tiefsee Bei dem Tier soll es sich um einen Stumpfnasen-Sechskiemerhai handeln. Die Art gilt als selten und hält sich normalerweise in großen Meerestiefen auf. Gelegentlich kommen die Tiere nachts in flachere Gewässer. Begegnungen mit Menschen sind deshalb äußerst selten. Auch tödliche Angriffe dieser Hai-Art auf Menschen sind laut vorliegenden Angaben nicht bekannt.