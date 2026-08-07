Am Mittwochnachmittag, dem 5. August, kam es während eines Ferienausflugs einer Berliner Schülergruppe zu einem Vorfall, bei dem eine Neunjährige reanimiert werden musste.

Mädchen trieb bewusstlos im Wasser Wie die Berliner Zeitung berichtet, ereignete sich der Zwischenfall im Sommerbad Vetschau in Brandenburg. Demnach entdeckten Rettungsschwimmer des Freibads das Mädchen, das bewusstlos auf dem Wasser trieb und zogen die neunjährige Schülerin sofort aus dem Becken. Unverzüglich leiteten sie Wiederbelebungsmaßnahmen ein, die kurz darauf von eintreffenden Rettungskräften übernommen wurden. Schließlich gelang es, das Kind erfolgreich zu reanimieren.

Laut rbb teilte die Polizei mit: „Dank umgehender Reanimierung, die wenig später von Rettungssanitätern übernommen wurde, konnte das neunjährige Mädchen wieder zu Bewusstsein gebracht werden, um es anschließend zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus zu bringen.“ Informationen über den aktuellen Gesundheitszustand des Mädchens wurden bislang nicht öffentlich bekanntgegeben.

Medizinisches Problem war wohl Ursache Die Betreuer der Schülergruppe verständigten die Angehörigen der Neunjährigen. Zudem wurden die Kinder und ihre Begleitpersonen von ehrenamtlichen Notfallseelsorgern betreut. Wie der rbb berichtet, sprang die Schülerin ersten Erkenntnissen zufolge ins Wasser und verlor dabei das Bewusstsein. Nach Angaben von RTL erklärte die Stadt Vetschau, dass ein medizinisches Problem dazu geführt habe, dass das Kind bewusstlos wurde. Aufgrund des Rettungseinsatzes blieb das Freibad bis zum Abend geschlossen.