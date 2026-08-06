Familienurlaub: Vater wollte Tochter vor dem Ertrinken retten – beide tot
Ein Familienurlaub in England nahm für einen Vater und seine Tochter ein tragisches Ende. Der Vorfall ereignete sich am Fistral Beach in Newquay.
Vater wollte Tochter retten
Laut itv wurden am 26. Juli gegen 21:45 Uhr die Einsatzkräfte zum Strand gerufen, an dem John Peter Collins und Samantha Adele Collins leblos aus dem Wasser gezogen wurden. Beide wurden am Strand für tot erklärt. Den Behörden zufolge haben Vater und Tochter an den Felsen gefischt, als Samantha Collins plötzlich von den Wellen überrascht und ins Wasser gezogen wurde. Ihr Vater eilte ihr zu Hilfe. Doch auch sein Rettungsversuch blieb vergebens: Nachdem beide im Meer um ihr Leben gekämpft hatten, starben die 32-Jährige und der 66-Jährige.
Tasche von Tochter gesucht
Die Ehefrau und Mutter von John und Samantha Collins, Adele, identifizierte die Leichen. Collins geht davon aus, dass ihre Tochter mit einer Tasche ins Wasser geriet, die „persönliche Gegenstände von großem sentimentalem Wert für ihre Angehörigen“ beinhalten würde. „In dieser unglaublich schwierigen Zeit für die Familie würde es ihnen großen Trost spenden, wenn sie mit diesen Gegenständen wiedervereint werden könnten, falls dies möglich ist“, erklärte eine Sprecherin der Polizei.
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