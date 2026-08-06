Ein Familienurlaub in England nahm für einen Vater und seine Tochter ein tragisches Ende. Der Vorfall ereignete sich am Fistral Beach in Newquay.

Vater wollte Tochter retten Laut itv wurden am 26. Juli gegen 21:45 Uhr die Einsatzkräfte zum Strand gerufen, an dem John Peter Collins und Samantha Adele Collins leblos aus dem Wasser gezogen wurden. Beide wurden am Strand für tot erklärt. Den Behörden zufolge haben Vater und Tochter an den Felsen gefischt, als Samantha Collins plötzlich von den Wellen überrascht und ins Wasser gezogen wurde. Ihr Vater eilte ihr zu Hilfe. Doch auch sein Rettungsversuch blieb vergebens: Nachdem beide im Meer um ihr Leben gekämpft hatten, starben die 32-Jährige und der 66-Jährige.