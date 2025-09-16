Pierre Richard Plourde aus Forstproof war laut einer Pressemitteilung des Büro des Sheriffs von Polk County am 14. September mit seiner Familie und seinen Freunden sowie Freundinnen am Lake Clinch. Der 52-Jährige bemerkte, dass sein Boot in den See trieb und wollte es zurückholen, in dem er dem Fahrzeug nachschwamm. Dabei ertrank der Mann im See.

Mann ertrank im See Sheriff Grady Judd erklärte in einem Video, wie es zu dem tragischen Vorfall kam. Plourde wollte sein Boot aufhalten, als es ins Wasser hinaustrieb. Als er sein Boot erreichen wollte, ging er im Wasser unter. "Ein Freund versuchte Pierre zu retten, aber ohne Erfolg", erklärte Judd weiter. Als die Rettungskräfte eintragen, konnten sie den 52-Jährigen nach nur "einigen Minuten" am "Boden des Sees" bergen. "Unglücklicherweise konnten wir nicht mehr sein Leben retten. Es ist eine Tragödie", erklärte Judd abschließend.

Unter dem Video warnt ein User vor Selbstüberschätzung im Wasser: "Ich bin Unterwasser-Kriminalbeamter. Die Leute weigern sich, Schwimmwesten zu tragen, weil sie glauben, dass sie schwimmen können. Ja, Menschen können schwimmen, aber die Wasserbedingungen können ihnen das Leben kosten. Ich habe die Leichen junger Männer geborgen, weil sie dachten, sie könnten schwimmen, und die Wasserbedingungen ignorierten. Jetzt sind sie tot." In dem Kommentar führt er weiter aus: "Legen Sie die Schwimmwesten an, wenn Sie auf oder im Wasser sind. Denken Sie daran, dass es nicht nur um Sie geht. Sie haben Angehörige und Freunde sowie Freundinnen, für die Sie da sein müssen. Hören Sie auf, egoistisch zu sein."